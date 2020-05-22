Eroğlu: Tempo artacak - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Eroğlu: Tempo artacak

Eroğlu: Tempo artacak

Altınordu antrenmanlarda tempoyu arttırmaya hazırlanıyor. , "İlk testin ardından sosyal mesafeye uyarak daha çok kuvvet antrenmanı gerçekleştirdik. İkinci testin sonuçlarına göre antrenman şekillerini değiştireceğiz, tempomuz artacak" dedi.

Altınordu antrenmanlarda tempoyu arttırmaya hazırlanıyor. , "İlk testin ardından sosyal mesafeye uyarak daha çok kuvvet antrenmanı gerçekleştirdik. İkinci testin sonuçlarına göre antrenman şekillerini değiştireceğiz, tempomuz artacak. Top kullanımı ve oyunlar başlayacak. Testin sonucu bizim için önemli" dedi.
  1. 22.5.2020
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