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22 Mayıs 2020, Cuma
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Keçiören sonuçları bekliyor

Keçiören sonuçları bekliyor

'nde ikinci corona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının ardından idman programı belli olacak.

'nde ikinci corona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının ardından idman programı belli olacak. Aktepe Stadı'nda antrenmanlarına devam eden Başkent temsilcisinde ilk yapılan korona virüs testleri negatif çıkmış ve Keçiörengücü idmanlara başlamıştı
  1. 22.5.2020
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