Dadaş sahaya geri dönüyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Dadaş sahaya geri dönüyor

Dadaş sahaya geri dönüyor

Dadaş sahaya geri dönüyor

Corona virüsü testleri negatif çıkan Erzurumspor, idmanlara geri dönmenin planlarını yapıyor. ve yönetimin yapacağı toplantının ardından karar çıkması beklenirken; mavi-beyazlıların bayramdan sonra çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Corona virüsü testleri negatif çıkan Erzurumspor, idmanlara geri dönmenin planlarını yapıyor. ve yönetimin yapacağı toplantının ardından karar çıkması beklenirken; mavi-beyazlıların bayramdan sonra çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Dadaşlar'da ilk yapılan corona virüsü testlerinde 12 kişide pozitif vakaya rastlanmıştı. Ardından karantinaya alınan takımda, ikinci testlerde hiçbir vaka çıkmaması herkesi rahatlatmıştı.
  1. 22.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dadaş sahaya geri dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA