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22 Mayıs 2020, Cuma
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Osmanlı’da

Ali Güneş Osmanlı’da

'un teknik direktörlük görevi için son olarak Bartınspor'da görev yapan 'le anlaşma sağladığı bildirildi.

'un teknik direktörlük görevi için son olarak Bartınspor'da görev yapan 'le anlaşma sağladığı bildirildi. Kariyerinde Yeni , ve gibi takımlarda görev yapan 58 yaşındaki hoca, Kuzey Makedonya ekipleri Stip ve Horizont'u da çalıştırmıştı.
  1. 22.5.2020
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