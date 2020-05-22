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22 Mayıs 2020, Cuma
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Erzurumspor’dan ’a geçmiş olsun mesajı

BB Erzurumspor’dan Yeni Malatyaspor’a geçmiş olsun mesajı

1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, BtcTurk 'da 1’i futbolcu 2 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir futbolcu ve bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıkan Malatyaspor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcu ve kulüp personeline acil şifalar diliyoruz."

  1. 22.05.2020
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