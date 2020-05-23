Osmanlıspor'da corona virüsü vakası!

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'da bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüp doktoru Savaş Kudaş, yaptığı açıklamada, 21 Mayıs Perşembe günü tüm oyuncu, teknik heyet ve personele Covid-19 testi yapıldığını belirterek, "Testler sonucunda bir çalışanımızda Covid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif olan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulamaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.