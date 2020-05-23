Osmanlıspor'da corona virüsü vakası!
Son dakika haberine göre; TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da tüm takım ve teknik heyete test yapıldığı, bir personelin ise corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'da bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kulüp doktoru Savaş Kudaş, yaptığı açıklamada, 21 Mayıs Perşembe günü tüm oyuncu, teknik heyet ve personele Covid-19 testi yapıldığını belirterek, "Testler sonucunda bir çalışanımızda Covid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif olan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulamaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
- 23.05.2020
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