Osmanlıspor'da corona virüsü vakası! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Osmanlıspor'da corona virüsü vakası!

'da corona virüsü vakası!

Osmanlıspor'da corona virüsü vakası!

Son dakika haberine göre; 1. Lig ekiplerinden 'da tüm takım ve teknik heyete test yapıldığı, bir personelin ise corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

1. Lig ekibi 'da bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kulüp doktoru Savaş Kudaş, yaptığı açıklamada, 21 Mayıs Perşembe günü tüm oyuncu, teknik heyet ve personele Covid-19 testi yapıldığını belirterek, "Testler sonucunda bir çalışanımızda Covid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif olan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulamaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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  1. 23.05.2020
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