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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hedef Süper Lig

Altay'ın tecrübeli stoperi , hayatına 'de nokta koymayı hedefliyor.

Altay'ın tecrübeli stoperi , hayatına 'de nokta koymayı hedefliyor. Süper Lig'de 'yla, 1. Lig'de 'la, 2. Lig'de Altay ve K. Erciyes'le ve 3. Lig'de ile şampiyon olan 39 yaşındaki savunmacı, "Altay'la 6. şampiyonluğumu yaşayıp jübile yapmak istiyorum" yorumunu yaptı.

  1. 27.5.2020
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