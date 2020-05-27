Hedef Süper Lig

Altay'ın tecrübeli stoperi İbrahim Öztürk, futbol hayatına Süper Lig'de nokta koymayı hedefliyor. Süper Lig'de Bursa'yla, 1. Lig'de Sivas'la, 2. Lig'de Altay ve K. Erciyes'le ve 3. Lig'de Karaman ile şampiyon olan 39 yaşındaki savunmacı, "Altay'la 6. şampiyonluğumu yaşayıp jübile yapmak istiyorum" yorumunu yaptı.