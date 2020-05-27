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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Alt liglerden haberler (27.05.20)

Alt liglerden haberler (27.05.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

Akhisar ve G.Birliği'nin en yıldızı Elvis Manu, 4. kez küme düştü. 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17'de , 2017-18'de G.Birliği, 2018- 19'da Akhisar'dan sonra bu sezon Beijing Renhe ile bir alt ligi boyladı.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci hazırlık maçı oynamak istediklerini söyledi. Laleci, "1 aydır çalışıyoruz. Bizim gibi tüm testleri negatif çıkmış ve izole olan kulüplerle özel karşılaşma oynamak istiyoruz" dedi.

'da standartlarında yapılan 33 bin kişilik stadyumun inşaatında son aşamaya gelindi. Statta Adanaspor için 11 bin 187 turuncu, 4 bin 627 beyaz; A. Demir için 11 bin 187 mavi ve 4 bin 627 lacivert koltuk olacak.

Altınordu'nun yıldız golcüsü Kemal Rüzgar'ı elinden kaçırmak istemiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek santrfor için son dönemde ekiplerinin nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Kemal bu sezon 9 gol attı.

  1. 27.5.2020
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