Alt liglerden haberler (27.05.20)

Akhisar ve G.Birliği'nin en yıldızı Elvis Manu, 4. kez küme düştü. 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17'de Go Ahead Eagles, 2017-18'de G.Birliği, 2018- 19'da Akhisar'dan sonra bu sezon Beijing Renhe ile bir alt ligi boyladı.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci hazırlık maçı oynamak istediklerini söyledi. Laleci, "1 aydır çalışıyoruz. Bizim gibi tüm testleri negatif çıkmış ve izole olan kulüplerle özel karşılaşma oynamak istiyoruz" dedi.

Adana'da UEFA standartlarında yapılan 33 bin kişilik stadyumun inşaatında son aşamaya gelindi. Statta Adanaspor için 11 bin 187 turuncu, 4 bin 627 beyaz; A. Demir için 11 bin 187 mavi ve 4 bin 627 lacivert koltuk olacak.

Altınordu'nun yıldız golcüsü Kemal Rüzgar'ı elinden kaçırmak istemiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek santrfor için son dönemde Süper Lig ekiplerinin nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Kemal bu sezon 9 gol attı.