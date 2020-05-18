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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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’da ikinci testler de negatif

Hatay’da ikinci testler de negatif

1. Lig'in lideri Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve kulüp çalışanlarına ikinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

1. Lig'in lideri Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve kulüp çalışanlarına ikinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Bordo-beyazlılarda, yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk Kovid-19 testlerinde de pozitif sonuca rastlanmamıştı.
  1. 18.5.2020
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