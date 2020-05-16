Coşkun Demirbakan: Yılmam, pes etmem - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Coşkun Demirbakan: Yılmam, pes etmem

: Yılmam, pes etmem

Coşkun Demirbakan: Yılmam, pes etmem

’nın hocası Demirbakan, küme düşmeyeceklerini 8 takviye söyledi ve ekledi: Takımı kurtaracağım. Ben pes etmem.

1.Lig'de 20 puanla 17. sırada bulunan 'da teknik direktör , küme düşmeyeceklerine inandığını söyledi. Demirbakan, "Şu anda ligde avantajlı olanların görüşleri pozitif. Ama bizim negatif. Şu anda ligde küme düşme potasındayız. Liglerin oynanmaması lazım" değerlendirmesini yaptı. Tecrübeli hoca ayrıca "Biz düşmeyeceğiz, kurtaracağız. Ben yılmam, pes etmem. Futbolcularımız da neşeyle çalışıyor. Onlar da bir an önce futbola kavuşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

  1. 16.5.2020
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