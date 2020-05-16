Coşkun Demirbakan: Yılmam, pes etmem
Adana’nın hocası Demirbakan, küme düşmeyeceklerini 8 takviye söyledi ve ekledi: Takımı kurtaracağım. Ben pes etmem.
1.Lig'de 20 puanla 17. sırada bulunan Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, küme düşmeyeceklerine inandığını söyledi. Demirbakan, "Şu anda ligde avantajlı olanların görüşleri pozitif. Ama bizim negatif. Şu anda ligde küme düşme potasındayız. Liglerin oynanmaması lazım" değerlendirmesini yaptı. Tecrübeli hoca ayrıca "Biz düşmeyeceğiz, kurtaracağız. Ben yılmam, pes etmem. Futbolcularımız da neşeyle çalışıyor. Onlar da bir an önce futbola kavuşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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