Coşkun Demirbakan: Yılmam, pes etmem

1.Lig'de 20 puanla 17. sırada bulunan Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, küme düşmeyeceklerine inandığını söyledi. Demirbakan, "Şu anda ligde avantajlı olanların görüşleri pozitif. Ama bizim negatif. Şu anda ligde küme düşme potasındayız. Liglerin oynanmaması lazım" değerlendirmesini yaptı. Tecrübeli hoca ayrıca "Biz düşmeyeceğiz, kurtaracağız. Ben yılmam, pes etmem. Futbolcularımız da neşeyle çalışıyor. Onlar da bir an önce futbola kavuşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.