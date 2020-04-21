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21 Nisan 2020, Salı
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günde bir maç imkansız

2-3 günde bir maç imkansız

'un hocası liglerin 'da günde bir maçla bitirilmesini gerçekçi bulmadığını söyledi.

'un hocası liglerin 'da günde bir maçla bitirilmesini gerçekçi bulmadığını söyledi. Demirbakan "Çok sakatlık olur. Bu antrenman bilimine hakaret. Futbolcuları motive etmek de zor olacak" diye konuştu.

  1. 21.4.2020
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