2-3 günde bir maç imkansız

Adanaspor'un hocası Coşkun Demirbakan liglerin Antalya'da 2-3 günde bir maçla bitirilmesini gerçekçi bulmadığını söyledi. Demirbakan "Çok sakatlık olur. Bu antrenman bilimine hakaret. Futbolcuları motive etmek de zor olacak" diye konuştu.