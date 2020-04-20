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20 Nisan 2020, Pazartesi
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‘Kesinlikle oynanacak’

‘Kesinlikle oynanacak’

Başkanı , liglerin kesin olarak tamamlanacağını ifade etti.

Başkanı , liglerin kesin olarak tamamlanacağını ifade etti. Yıldırım, Başkan Vekili 'nın kendisine, "Ligler ne olursa olsun kaldığı yerden devam edecek. Kulüpleri mağdur etmeyeceğiz. Herkesin hazırlanması için gereken zamanı sağlayacağız. Mayıs ayında nihai karar verilir" dediğini ifade etti.
  1. 20.4.2020
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