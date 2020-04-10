Erzurumspor’un efsanelerinden Yalçın Songün hayatını kaybetti - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Erzurumspor’un efsanelerinden hayatını kaybetti

Erzurumspor’un efsanelerinden Yalçın Songün hayatını kaybetti

1. Lig ekibi Erzurumspor’un efsane futbolcularından beyin kanaması geçirerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'da uzun yıllar forma giyen , böbrek rahatsızlığı nedeniyle uzun yıllardır tedavi görüyordu. Songün, önceki gün beyin kanaması geçirerek Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan ve beyin ameliyatı gerçekleştirilen Songün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Songün'ün cenazesi yarın kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.

Erzurumspor efsane futbolcu için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Başımız sağolsun. Efsane Erzurumspor'umuzun formasını terletmiş değerli büyüğümüz Yalçın Songün, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayata gözlerini yumdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Erzurumspor camiamıza baş sağlığı diliyoruz."

  1. 10.04.2020
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