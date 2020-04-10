Erzurumspor’un efsanelerinden Yalçın Songün hayatını kaybetti
TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor’un efsane futbolcularından Yalçın Songün beyin kanaması geçirerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da uzun yıllar forma giyen Yalçın Songün, böbrek rahatsızlığı nedeniyle uzun yıllardır tedavi görüyordu. Songün, önceki gün beyin kanaması geçirerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan ve beyin ameliyatı gerçekleştirilen Songün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Songün'ün cenazesi yarın kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.
Erzurumspor efsane futbolcu için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Başımız sağolsun. Efsane Erzurumspor'umuzun formasını terletmiş değerli büyüğümüz Yalçın Songün, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayata gözlerini yumdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Erzurumspor camiamıza baş sağlığı diliyoruz."
- 10.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erzurumspor’un efsanelerinden Yalçın Songün hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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