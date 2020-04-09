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09 Nisan 2020, Perşembe
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Çok özledik

Çok özledik

“Bu virüs insanları psikolojik olarak etkiledi. Ligler başladığı zaman bu arayı psikolojik olarak atlatacak takımlar ön plana çıkacaktır. Futbolu çok özledik.”

Altay'ın orta saha oyuncusu , futbolu çok özlediklerini söyledi. 32 yaşındaki orta saha, liglere verilen aranın futbolcuları da psikolojik olarak etkilediğini, bunun üstesinden gelecek takımların başarı sağlayacağını ifade etti. Özeren, teknik direktör 'ın verdiği programa göre evde bireysel ve tesislerde izole bir şekilde çalıştığını da kaydetti.

HAVAMIZ ÇOK İYİYDİ
Ara verilmeden önce takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Yılmaz Özeren, "İşimiz oynamak olduğu için ligler başlayacakmış gibi kendimizi hazır tutmak zorundayız. Tabii ki her ne kadar bireysel çalışsak da bu toplu bir şekilde antrenman yapmaya benzemiyor. Sonuçta futbol sahada 22 kişi ile oynanan bir oyun. İnşallah bu süreç bir an önce biter. Ben de arkadaşlarım da futbol oynamayı çok özledik" diye konuştu.
  1. 9.4.2020
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