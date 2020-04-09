Çok özledik
“Bu virüs insanları psikolojik olarak etkiledi. Ligler başladığı zaman bu arayı psikolojik olarak atlatacak takımlar ön plana çıkacaktır. Futbolu çok özledik.”
HAVAMIZ ÇOK İYİYDİ
Ara verilmeden önce takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Yılmaz Özeren, "İşimiz futbol oynamak olduğu için ligler başlayacakmış gibi kendimizi hazır tutmak zorundayız. Tabii ki her ne kadar bireysel çalışsak da bu toplu bir şekilde antrenman yapmaya benzemiyor. Sonuçta futbol sahada 22 kişi ile oynanan bir oyun. İnşallah bu süreç bir an önce biter. Ben de arkadaşlarım da futbol oynamayı çok özledik" diye konuştu.
- 9.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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