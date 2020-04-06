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06 Nisan 2020, Pazartesi
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'a şoku! O para ödenmezse...

Eskişehirspor'a transfer şoku! O para ödenmezse...

TFF 1. Lig ekibi 'u şoke eden gelişme... Kırmızı siyahlılar, 12 Nisan tarihine kadar 430 bin euroluk borcunu ödemediği taktide -6 puan ve 2 dönem yasağı ile karşı karşıya kalacak! İşte detaylar...

'a 'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 Nisan tarihine kadar 32 yaşındaki kaleciye ödeme yapılmazsa -6 puan ve 2 dönem yasağı kesinleşecek.

Boffin'e 430 bin Euro ve oluşan faiz oranının ödenmesi gerekiyor.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, konuyla ilgili, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" dedi.

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  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 18:01
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