Eskişehirspor'a transfer şoku! O para ödenmezse...
TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'u şoke eden gelişme... Kırmızı siyahlılar, 12 Nisan tarihine kadar 430 bin euroluk borcunu ödemediği taktide -6 puan ve 2 dönem transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak! İşte detaylar...
Eskişehirspor'a Boffin'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 Nisan tarihine kadar 32 yaşındaki kaleciye ödeme yapılmazsa -6 puan ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.
Boffin'e 430 bin Euro ve oluşan faiz oranının ödenmesi gerekiyor.
Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, konuyla ilgili, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" dedi.
- 06.04.2020
- Güncelleme: 06.04.2020 18:01
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eskişehirspor'a transfer şoku! O para ödenmezse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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