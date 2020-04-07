Yeni hayali Süper Lig
Siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak iki kupa kaldıran Uluç, “1. Lig’e çıktığımız günleri özlüyorum. Altay’da Süper Lig apoletli bir sportif direktör olacağım” dedi.
'DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞIZ'
Altay, sosyal medyada 'evde kal' paylaşımlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların lisanslı ürünlerle çektiği ve gönderdiği fotoğrafları paylaştı. Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao ise, "Evimde kalıyorum. Koronavirüse karşı birlik olacağız. Bu işi burada bitmedi, daha güçlü geri döneceğiz" mesajını verdi.
- 7.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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