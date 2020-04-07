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07 Nisan 2020, Salı
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Üzerimize düşeni yapmalıyız

Üzerimize düşeni yapmalıyız

Bursasporlu , koronavirüs krizinde herkesin üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini belirtti.

Bursaspor'un başarılı oyuncusu , evde geçirdiği vakit içerisinde gerek bireysel antrenörü gerek ise spor psikoloğu ile fiziksel ve mental açıdan çalışmalara devam ettiğini kaydetti. Liglerin yeniden başlamasıyla birlikte şehrin kaderini belirleyecek 6 maçlık kritik bir viraja gireceklerine işaret eden Aydoğan, "Evde yalnız kalınca insan daha çok hayallere de dalıyor. Sürekli olarak, bu 6 haftalık fikstürün sonucunda taraftarlarımızla birlikte o şampiyonluğu kutlayacağımız unutulmaz anı hayal ediyorum" dedi. Yurt genelinde etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle, gereken tedbirleri aldığını ve evde kalmaya büyük bir özen gösterdiğini vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda bireysel çalışmalarına da devam ettiğini dile getirerek şöyle konuştu: "Öncelikli olarak her insanın bunun bir kriz olduğunu bilerek bu süreçte üzerine düşen görevleri mutlaka yapması gerek. Bu anlamda devlet büyüklerimizi ve sağlık çalışanlarını dinlemeliyiz. Onların sözlerinden çıkmamalıyız."
  1. 7.4.2020
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