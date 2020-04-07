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07 Nisan 2020, Salı
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Dadaş her ihtimale hazır

Dadaş her ihtimale hazır

Erzurumspor , ligin son durumuyla ilgili konuştu.

Erzurumspor , ligin son durumuyla ilgili konuştu. Belirsizliğin ortadan kalktığını belirten tecrübeli hoca, "İlk etapta mayıs ayında çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Şartların sağlanması kolay gözükmüyor. Oyuncular, hazırlıklarını bireysel olarak sürdürüyor fakat fiziksel bir düşüş olacaktır. Önümüzdeki günlerde farklı kararlar gelebilir. Her ihtimale hazırız" yorumunu yaptı.
  1. 7.4.2020
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