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07 Nisan 2020, Salı
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’ya umudu

Karşıyaka’ya transfer umudu

'nın koronavirüs nedeniyle 'yi esnetmesi sonucu yasağı olan , öncesi umutlandı.

'nın koronavirüs nedeniyle 'yi esnetmesi sonucu yasağı olan , öncesi umutlandı. Salgın nedeniyle futbol ekonomisi tüm dünyada büyük zarar görürken, , oyuncuların alacaklarını tahsil etmek için kendisine yapacağı başvurularda salgının tüm dünyada büyük etki yarattığı mart ayını hariç tuttu. UEFA da en üst kategorideki ligler için çok sıkı bir şekilde uyguladığı yükümlülüklerini 2020-21 sezonu için askıya aldı.
  1. 7.4.2020
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