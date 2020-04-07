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07 Nisan 2020, Salı
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’den ev paylaşımı

Eskişehir’den ev paylaşımı

Virüs nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evden sürdüren , idman paylaşımlarını da sürdürüyor.

Virüs nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evden sürdüren , idman paylaşımlarını da sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, oyuncuların evden çalıştığı anları, "Takımımız, antrenmanlarına teknik ekibimizin verdiği program doğrultusunda evlerinde devam ediyor. Sağlığınız için siz de evde kalın" notuyla paylaştı. Es- Es'in bu gönderisi taraftarlardan yoğun bir ilgi gördü.
  1. 7.4.2020
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