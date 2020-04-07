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07 Nisan 2020, Salı
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‘Bursa’da bekçi bile olurum

‘Bursa’da bekçi bile olurum

A Spor yorumcusu ve 'un eski futbolcusu , bir gün mutlaka Bursaspor'u çalıştırmak istediğini söyledi.

A Spor yorumcusu ve 'un eski futbolcusu , bir gün mutlaka Bursaspor'u çalıştırmak istediğini söyledi. 43 yaşındaki teknik adam, "Camiayı bilen insanların kulüpte olması çok önemlidir. Bir gün Bursaspor'da görev almak isterim. Bu bekçilik, antrenörlük ya da yardımcılık neresi olursa. Nereye layık görülürsek, ben en iyisini yapmaya çalışırım" sözlerini sarf etti.
  1. 7.4.2020
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