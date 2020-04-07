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07 Nisan 2020, Salı
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City ve Juve peşinde!

City ve Juve peşinde!

, takımın 17’lik Kazak asıllı Türk stoperi ’i M. City ve ’un takip ettiğini açıkladı.

Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle dikkat çeken 'da son gözde ... Sezon başında A Takım'a çıkan ve formayı kapan 17 yaşındaki stoper şimdiden devleri peşine taktı. Kazak asıllı Türk yıldız adayıyla ilgili konuşan Altınordu , genç oyuncunun ve 'nin takibinde olduğunu açıkladı. Tagir'i bu sezon akademiden A Takım'a aldıklarını hatırlatan Eroğlu, "Ravil'e güvendik ve oynattık. Ravil 17 yaşında sahada çok genç görülmesine rağmen istenenleri yapabilen özel bir oyuncu. Kısa sürede Avrupa'da ve dünyada adından söz ettireceğini düşünüyorum. Ravil'i bu sezon Juventus ve M.City izledi. Her maçımızda Avrupa'nın önemli kulüplerinden 3-4 tane scout ekipleri yer alıyor" dedi.
  1. 7.4.2020
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