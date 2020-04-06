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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altınordu'da Özkan'dan üç büyükler yorumu

'da Özkan'dan üç büyükler yorumu

son dönemde kendi yetiştirdiği yetenekli oyuncuları vitrine çıkararak adından sıkça söz ettiren 1'inci Lig temsilcisi 'nun başkanı , üç büyüklerin altyapıdan oyuncu çıkarmasının zor olduğunu ifade etti.

Sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan başkan Özkan, 'nun yetiştirici, üç büyüklerin ise yarışmacı kulüpler olduğunu belirterek, "'da sadece birincilere yer olan bir sistemde, üç büyüklerden sadece Emre Belözoğlu gibi üst düzey oyuncular altyapıdan çıkabilir. Emre çıktığı zaman Hagi vardı. Ona Okan ve diğer takım arkadaşları da katkı verdi. Çok önemli bir takımın içinde iyi oyuncuydu. Emre gibi üst düzey yetenekler nadiren çıkar" yorumu yaptı.
'de özkaynak sistemini uygulamanın başlı başına bir iş olduğunu dile getiren , "Altınordu olarak biz daha yolun yarısındayız. 'Üç büyükler neden yapamıyor?' diyorlar, onları ellemeyin onlar bizim göz bebeğimiz. Avrupa'da baba bütçeleri olan takımlara karşı 2-3 tur gidebilen kulüplerimiz. Bir de geliyor. da son dönemde özkaynağına döndü, iyi transferler yaptı. Paçal kadroyla şampiyonluğun en büyük adayı. küçük bir şehir ama bunu yapabilme imkanı var" diye konuştu. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Çağlar Söyüncü ve gibi iki önemli yıldızı A takımda şans vererek parlattıklarını söyleyen başkan Özkan, "Futbolcu oynayarak gelişir. Şampiyonluğa oynasak bu sezon Ravil gibi bir stoper çıkaramazdık. Üç büyükler nasıl çıkarsın" dedi.

  1. 06.04.2020
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