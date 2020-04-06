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06 Nisan 2020, Pazartesi
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’nun kırmızı gururu

Altınordu’nun kırmızı gururu

Bu sezon görmeyen tek ekip olan 'da başkan , kırmızı-lacivertli takıma ve tüm kulüp çalışanlarına tebrik mesajı yolladı.

Bu sezon görmeyen tek ekip olan 'da başkan , kırmızı-lacivertli takıma ve tüm kulüp çalışanlarına tebrik mesajı yolladı: "Takımın kırmızı kart görmediğini öğrendim. İşte dedim kendi kendime, 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' felsefemizin omuzlarında artık bir apolet daha oldu. Ne mutlu bize, ne mutlu size. Çok teşekkür ederim hepinize. Başarı hikayelerine çok değerli bir sayfa eklediniz."
  1. 6.4.2020
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