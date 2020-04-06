Efsane olacağım
Timsah’ın 25 yaşındaki eldiveni, “Hayallerimden birisi Bursaspor’un efsane kalecilerinden biri olmak. A Milli Takım ve yurtdışı hedeflerim de var” dedi.
6 HAFTA SONRA TUR ATACAĞIZ
Liglerin haziranda başlaması planını değerlendiren Çağlar, "Herkesin gönlü rahat olsun. 6 hafta sonunda kupayı Bursa'ya getireceğiz. O turu Bursa'da atacağız. İbrahim Hoca çok hırslı bir teknik adamdır. Birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Takımdaki ortamdan da övgüyle bahseden başarılı eldiven, "Kaptan Selçuk, Özer ve Anıl ağabeyler bize destek oluyor. Herkes idman bitince tesiste kalmak için can atıyor" ifadelerini kullandı.
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
YENİ BAZUKALAR GELİYOR
Galibiyet pozlarında başrol oynayan 'bazuka'yı sembolize eden sevinç gösterisine de açıklık getiren Akbaba, "Maçtan sonra içimden geldi galibiyet pozu verdim. Artık gelenek haline geldi. Şu anda farklı yeni bazukalar bekliyor. Taraftarımız sürprizlere hazırlıklı olsun" diye konuştu.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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