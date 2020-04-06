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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altay'da Hakan kulübe mahkumu

Altay'da Hakan kulübe mahkumu

Altay'da Hakan kulübe mahkumu

1'inci Lig temsilcisi Altay'da ara döneminde ekiplerinin radarına bile giren , siyah-beyazlı takımda istediği süreyi bir türlü bulamadı.

1'inci Lig temsilcisi Altay'da ara döneminde ekiplerinin radarına bile giren , siyah-beyazlı takımda istediği süreyi bir türlü bulamadı. Sezon başında Alanya'nın altyapısından transfer edilen 21 yaşındaki sol kanat, ligde 5, kupada 3 karşılaşmada şans buldu. 'da gerçekleşen devre arası kampında G.Saray, ve Yeni 'nın ilgisini çeken genç futbolcu siyah-beyazlı formayla ligde ilk 11'de 1 kez bile görev alamadı.
  1. 6.4.2020
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