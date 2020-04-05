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05 Nisan 2020, Pazar
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'' futboluna renk katacağız''

''Türk futboluna renk katacağız''

: futboluna renk ve kalite katan 'u herkes görecek. Türk futbolunun parlayan yüzü olacağız.

teknik direktönü , takımın geleceğiyle ilgili iddialı açıklamalar yaptı. 'e çıktıklarında altyapıdan 5-6 oyuncuyu oynatacaklarını aktaran tecrübeli hoca, "Eğer bu olmazsa benim burada olmamın bir anlamı yok. Sonrasında hem üreten hem de ürettikleriyle futboluna farklı bir renk ve kalite getiren Samsunspor'u herkes görecek. Tüm bu beklentilerden dolayı buradayız. Samsunspor Türk futbolunun parlayan yüzü olacak" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'İ REDDETTİM
Kariyerinde kazandığı birçok şeyi Samsunpor'a borçlu olduğunu hatırlatan Sağlam, kırmızı-beyazlı kulübe imza atmadan önce üç Süper Lig takımından teklif aldığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: " hayatımın çıkışını, antrenörlüğe ilk adımımı ve evliliğim gibi birçok ilki bu şehirde gerçekleştirdim. Buraya gelmeden önce Süper Lig'den üç kulüp teklifte bulundu. Beklentilerimi Samsun ve Samsunspor'da karşılayacağım diye tatmin oldum."

  1. 5.4.2020
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