''Türk futboluna renk katacağız''

Samsunspor teknik direktönü Ertuğrul Sağlam, takımın geleceğiyle ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Süper Lig'e çıktıklarında altyapıdan 5-6 oyuncuyu oynatacaklarını aktaran tecrübeli hoca, "Eğer bu olmazsa benim burada olmamın bir anlamı yok. Sonrasında hem üreten hem de ürettikleriyle Türk futboluna farklı bir renk ve kalite getiren Samsunspor'u herkes görecek. Tüm bu beklentilerden dolayı buradayız. Samsunspor Türk futbolunun parlayan yüzü olacak" ifadelerini kullandı.



SÜPER LİG'İ REDDETTİM

Kariyerinde kazandığı birçok şeyi Samsunpor'a borçlu olduğunu hatırlatan Sağlam, kırmızı-beyazlı kulübe imza atmadan önce üç Süper Lig takımından teklif aldığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol hayatımın çıkışını, antrenörlüğe ilk adımımı ve evliliğim gibi birçok ilki bu şehirde gerçekleştirdim. Buraya gelmeden önce Süper Lig'den üç kulüp teklifte bulundu. Beklentilerimi Samsun ve Samsunspor'da karşılayacağım diye tatmin oldum."