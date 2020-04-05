''Türk futboluna renk katacağız''
Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna renk ve kalite katan Samsunspor'u herkes görecek. Türk futbolunun parlayan yüzü olacağız.
Samsunspor teknik direktönü Ertuğrul Sağlam, takımın geleceğiyle ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Süper Lig'e çıktıklarında altyapıdan 5-6 oyuncuyu oynatacaklarını aktaran tecrübeli hoca, "Eğer bu olmazsa benim burada olmamın bir anlamı yok. Sonrasında hem üreten hem de ürettikleriyle Türk futboluna farklı bir renk ve kalite getiren Samsunspor'u herkes görecek. Tüm bu beklentilerden dolayı buradayız. Samsunspor Türk futbolunun parlayan yüzü olacak" ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'İ REDDETTİM
Kariyerinde kazandığı birçok şeyi Samsunpor'a borçlu olduğunu hatırlatan Sağlam, kırmızı-beyazlı kulübe imza atmadan önce üç Süper Lig takımından teklif aldığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol hayatımın çıkışını, antrenörlüğe ilk adımımı ve evliliğim gibi birçok ilki bu şehirde gerçekleştirdim. Buraya gelmeden önce Süper Lig'den üç kulüp teklifte bulundu. Beklentilerimi Samsun ve Samsunspor'da karşılayacağım diye tatmin oldum."
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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