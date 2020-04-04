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04 Nisan 2020, Cumartesi
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’dan yeni ev ödevi

Yılmaz Vural’dan yeni ev ödevi

Akhisar'da takımı 6'şar kişiden 4 gruba bölen , her gün 12.00'de antrenörlere bağlantı yaptırıp programı uygulatıyor.

Akhisar'da takımı 6'şar kişiden 4 gruba bölen , her gün 12.00'de antrenörlere bağlantı yaptırıp programı uygulatıyor. Mayıs ayında toplanmak istediklerini belirten Vural, liglerin en geç temmuzda bitmesi gerektiğini dile getirdi.
  1. 4.4.2020
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