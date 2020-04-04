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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Altay 'devam' dedi

Altay 'devam' dedi

ekibinin şube sorumlusu Bozok, "Salgın bittikten sonra liglerin bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Altay profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, ligin tamamlanmasını istediklerini söyledi. Önceliklerinin sağlık olduğunu vurgulayan Bozok, "Oyuncularımız evlerinde ve belirlenen saatlerde tesislerimizde tek başlarına antrenman yapıyor. Salgın bittikten sonra liglerin bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Ligin bu şekilde tescil edilmesini kimse kabul etmez. Bu sezonun oynanmamış olması da kabul edilemez. Birçok takım 'e çıkmak için yatırımlar yaptı. Mutlaka ligin tamamlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
  1. 4.4.2020
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