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03 Nisan 2020, Cuma
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liglerin tamamlanmasını istiyor

Altay liglerin tamamlanmasını istiyor

1. Lig ekiplerinden 'ın profesyonel şube sorumlusu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin mutlaka tamamlanması gerektiğini savundu.

Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, kulüp olarak önceliklerinin her zaman sağlık olduğunu belirtti.

Salgının dünyada olduğu gibi 'de de belirsizliğe neden olduğunu ve maçların ne zaman başlayacağı konusunda tam bilgilerinin olmadığını ifade eden , şunları kaydetti:

"Her kulüp gibi biz de birlikte idman yapamıyoruz. Oyuncularımız vermiş olduğumuz program dahilinde evlerinde ve belirlenen saatlerde tesislerimizde sosyal mesafeyi koruyarak tek başlarına antrenmanlarını yapıyorlar. Koronavirüs salgını bittikten sonra liglerin bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Her alanda olduğu gibi önce sağlık geliyor. Devletimiz, oluşturulan , ve Bakanlığımız sürekli çalışma halinde. Onların belirleyeceği takvime göre maç programının açıklanmasını bekliyoruz."

Kulüp olarak ligin tamamlanması gerektiğini düşündüklerini aktaran Bozok, "Ligin bu şekilde tescil edilmesini kimse kabul etmez. Bu sezonun oynanmamış olması da kabul edilemez. Birçok takım 'e çıkmak için yatırımlar yaptı. Mutlaka ligin bir şekilde tamamlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  1. 03.04.2020
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