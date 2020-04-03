Altay liglerin tamamlanmasını istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin mutlaka tamamlanması gerektiğini savundu.
Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, kulüp olarak önceliklerinin her zaman sağlık olduğunu belirtti.
Salgının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belirsizliğe neden olduğunu ve maçların ne zaman başlayacağı konusunda tam bilgilerinin olmadığını ifade eden Hilmi Bozok, şunları kaydetti:
"Her kulüp gibi biz de birlikte idman yapamıyoruz. Oyuncularımız vermiş olduğumuz program dahilinde evlerinde ve belirlenen saatlerde tesislerimizde sosyal mesafeyi koruyarak tek başlarına antrenmanlarını yapıyorlar. Koronavirüs salgını bittikten sonra liglerin bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Her alanda olduğu gibi önce sağlık geliyor. Devletimiz, oluşturulan Bilim Kurulu, TFF ve Bakanlığımız sürekli çalışma halinde. Onların belirleyeceği takvime göre maç programının açıklanmasını bekliyoruz."
Kulüp olarak ligin tamamlanması gerektiğini düşündüklerini aktaran Bozok, "Ligin bu şekilde tescil edilmesini kimse kabul etmez. Bu sezonun oynanmamış olması da kabul edilemez. Birçok takım Süper Lig'e çıkmak için yatırımlar yaptı. Mutlaka ligin bir şekilde tamamlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
- 03.04.2020
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