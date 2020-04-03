Altınordu’da Kemal geri dönemedi

Gurbetçi forvet Kemal ligin ertelenmesinin ardından yönetimden izin alarak memleketi Ordu'daki akrabalarının yanına gitti. Bu süreçte şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirilmesi üzerine Kemal, takıma geri dönemedi. Gurbetçi futbolcunun Kuşadası'na dönmek istediği ancak yasal kısıtlamaların yanı sıra yönetimin de kamp merkezinde karantina altında olan 10 oyuncuyu riske etmemek için Kemal'in dönmesine izin vermediği bildirildi.