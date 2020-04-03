Altınordu’da Kemal geri dönemedi
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu’nun golcüsü Kemal Rüzgar, corona virüsü salgını mağdurlarından biri oldu. Son olarak 16 Mart’ta iç sahada oynanan Balıkesirspor maçının ardından liglere ara verilmesiyle birlikte evi olan futbolcular evlerine çekilirken, gurbetçi oyuncuların çoğunlukta olduğu bazı futbolcular Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde kalıp bireysel antrenmanları sürdürmeyi tercih etti.
Gurbetçi forvet Kemal ligin ertelenmesinin ardından yönetimden izin alarak memleketi Ordu'daki akrabalarının yanına gitti. Bu süreçte şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirilmesi üzerine Kemal, takıma geri dönemedi. Gurbetçi futbolcunun Kuşadası'na dönmek istediği ancak yasal kısıtlamaların yanı sıra yönetimin de kamp merkezinde karantina altında olan 10 oyuncuyu riske etmemek için Kemal'in dönmesine izin vermediği bildirildi.
- 03.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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