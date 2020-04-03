''Bu zor günler geride kalacak''

Altınordu forması giyen Okan Derici, corona virüsü günlerini geride bırakacaklarını söyledi. Başarılı oyuncu, "Tüm dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa, bu salgını çok daha kısa sürede bitireceğiz. İhtiyacımız olan şey, moralimizi yüksek tutmak ve umudumuzu çoğaltmak. Hijyenimize dikkat ederken sosyal mesafeyi korumak" dedi.