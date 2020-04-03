''Bu zor günler geride kalacak''
Altınordu forması giyen Okan Derici, corona virüsü günlerini geride bırakacaklarını söyledi. Başarılı oyuncu, "Tüm dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa, bu salgını çok daha kısa sürede bitireceğiz. İhtiyacımız olan şey, moralimizi yüksek tutmak ve umudumuzu çoğaltmak. Hijyenimize dikkat ederken sosyal mesafeyi korumak" dedi.
Altınordu forması giyen Okan Derici, corona virüsü günlerini geride bırakacaklarını söyledi. Başarılı oyuncu, "Tüm dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa, bu salgını çok daha kısa sürede bitireceğiz. İhtiyacımız olan şey, moralimizi yüksek tutmak ve umudumuzu çoğaltmak. Hijyenimize dikkat ederken sosyal mesafeyi korumak" dedi.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
''Bu zor günler geride kalacak'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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