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03 Nisan 2020, Cuma
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erteledi

Çotanak erteledi

1. Lig ekibi Giresunspor'da futbolcuların tesislerde toplanma tarihine bir erteleme kararı daha geldi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın toplanması şu an için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeni bir planlama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Çotanaklar, daha önce 30 Mart 2020 olan toplanma tarihini 3 Nisan 2020'ye aldığını duyurmuştu.

  1. 3.4.2020
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