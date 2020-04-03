Çotanak erteledi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın toplanması şu an için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeni bir planlama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Çotanaklar, daha önce 30 Mart 2020 olan toplanma tarihini 3 Nisan 2020'ye aldığını duyurmuştu.