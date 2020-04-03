Kerim Avcı sakatlığını atlatıyor

14 Mart'taki Karagümrük maçında sağ diz dış yan bağlarında kısmi yırtık oluşan 30 yaşındaki oyuncu için 3-4 haftalık iyileşme süreci verilmişti. Sürecinin olumlu ilerlediği ve Kerim Avcı'nın 10 gün içinde bireysel çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Avcı, "Sakatlığımı atlatıp eski seviyeme döneceğim" diye konuştu.