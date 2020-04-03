Kerim Avcı sakatlığını atlatıyor
Altay'da sakatlık kabusu yaşayan Kerim Avcı, lige verilen arada iyileşme sürecini maç kaçırmadan atlatıyor.
14 Mart'taki Karagümrük maçında sağ diz dış yan bağlarında kısmi yırtık oluşan 30 yaşındaki oyuncu için 3-4 haftalık iyileşme süreci verilmişti. Sürecinin olumlu ilerlediği ve Kerim Avcı'nın 10 gün içinde bireysel çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Avcı, "Sakatlığımı atlatıp eski seviyeme döneceğim" diye konuştu.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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