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03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Kerim Avcı sakatlığını atlatıyor

sakatlığını atlatıyor

Kerim Avcı sakatlığını atlatıyor

Altay'da sakatlık kabusu yaşayan , lige verilen arada iyileşme sürecini maç kaçırmadan atlatıyor.

14 Mart'taki Karagümrük maçında sağ diz dış yan bağlarında kısmi yırtık oluşan 30 yaşındaki oyuncu için 3-4 haftalık iyileşme süreci verilmişti. Sürecinin olumlu ilerlediği ve 'nın 10 gün içinde bireysel çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Avcı, "Sakatlığımı atlatıp eski seviyeme döneceğim" diye konuştu.

  1. 3.4.2020
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