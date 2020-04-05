Altınordu’dan online ders
Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) öğrencilerine, online olarak ders verilmeye başlandı.
İngilizce, psikolojik performans, sosyal medya kullanımı, medya iletişimi, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi ve dünya futbol tarihi dersleri uzaktan eğitim modeliyle aktarılıyor. ALFA 2. Dönem İdari Direktörü Halit Eroğlu, "Oyuncularımızı sürekli hazır tutuyoruz. Süreci en verimli şekilde geçiriyoruz" dedi.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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