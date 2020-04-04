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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Altay'da Özgür'ün inancı tam

Altay'da Özgür'ün inancı tam

1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altay'da forma giyen sol bek , siyah-beyazlı takımı 'e taşıyacaklarına inandığını vurguladı.

Liglerin yeniden başlamasını beklediklerini söyleyen tecrübeli savunmacı, "İnişli çıkışlı bir grafik sergilememize rağmen son haftalarda iyi bir hava yakalamıştık. Takım arkadaşlarımla beraber 'e çıkacağımıza inanıyoruz. Son düdüğe kadar savaşan bir ekibiz. Tüm rakiplerimizi yenebilecek güçteyiz. Hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle antrenmanları bireysel olarak evlerinde sürdürdüklerini hatırlatan Özgür, "Hiçbir şey insan sağlığından önemli değil. Toplu halde idman yapamıyoruz ama profesyonel oyuncularız. Bize verilen programa uyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakında şampiyonluk için yeniden sahada olacağımıza inanıyorum. Herkes kendi sağlığına dikkat etsin. Büyük Altay taraftarını da şampiyonluk yarışında yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

  1. 04.04.2020
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