TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da futbol akademisi öğrencilerine, eğitim müfredatında yer alan dersler online olarak verilmeye başlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde antrenman modeline geçen Altınordu'da futbol eğitimi, ara vermeden devam ediyor.
A takım ve Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) uzaktan eğitim başladı.
Evlerinde bulunan öğrencilere, İngilizce, psikolojik performans, sosyal medya kullanımı, medya iletişimi, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi ve dünya futbol tarihi dersleri online olarak uzaktan eğitim modeliyle aktarılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ALFA 2. Dönem İdari Direktörü Halit Eroğlu, antrenman programları ve online eğitimler sayesinde kriz dönemini en iyi şekilde geçirdiklerini belirterek, "Teknik ekibimiz ve eğitmenlerimizle birlikte hazırladığımız programlar, uygulanmaya başlandı. Fiziksel çalışmalar ve taktiksel görüntülerin yanı sıra ALFA Eğitim Müfredatı içerisinde yer alan derslerle, oyuncularımızı sürekli hazır tutuyoruz. Takım birlikteliğini sağlıyor ve bu süreci en verimli şekilde geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altınordu'da uzaktan futbol eğitimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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