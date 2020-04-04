Menemenspor'da Rıdvan tam isabet
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da devre arasında Bandırmaspor'dan yuvaya dönen sağ bek Rıdvan Koçak, ikinci yarıda teknik direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.
Toplam 8 maçta 686 dakika görev yapan 31 yaşındaki oyuncu savunmanın sağında yaşanan eksikliği giderdi. Geçen sezon 2. Lig'de Menemenspor'da görev yapıp yaz döneminde Bandırmaspor'a transfer olan deneyimli oyuncu yeniden sarı-lacivertli ekipte oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.
Liglerin başlamasını iple çektiklerini ifade eden Rıdvan, "Herkes önce sağlığına dikkat etsin. Dünya ve ülkemiz koronavirüs salgınından kurtulacak ve futbol yeniden ayağa kalkacak" dedi.
- 04.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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