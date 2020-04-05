Cemali: Ligde kalacağız
Eskişehir'in genç ismi Cemali Sertel, ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyonla ligde kalacaklarını söyledi.
Herkesin Es-Es'e ligden düştü gözüyle baktığını belirten 20 yaşındaki oyuncu, "Takım halinde güzel mücadele ederek yarışa tutunduk. İnşallah aradan sonra da birlik olup yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Başakşehir'den kiralanan sol bek, bu sezon 27 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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