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05 Nisan 2020, Pazar
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Cemali: Ligde kalacağız

Cemali: Ligde kalacağız

'in genç ismi Cemali Sertel, ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyonla ligde kalacaklarını söyledi.

Herkesin Es-Es'e ligden düştü gözüyle baktığını belirten 20 yaşındaki oyuncu, "Takım halinde güzel mücadele ederek yarışa tutunduk. İnşallah aradan sonra da birlik olup yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı. 'den kiralanan sol bek, bu sezon 27 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti.

  1. 5.4.2020
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