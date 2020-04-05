Özgür Özkaya: Hedefe ulaşacağız

Altay'da sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Özgür Özkaya, siyah-beyazlı takımı Süper Lig'e taşıyacaklarına inandığını vurguladı. Ligin başlamasını beklediklerini söyleyen tecrübeli savunmacı, "İnişli çıkışlı bir grafik sergilememize rağmen son haftalarda iyi bir hava yakalamıştık. Takım arkadaşlarımla beraber Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Son düdüğe kadar savaşan bir ekibiz. Tüm rakiplerimizi yenebilecek güçteyiz. Hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Evde bireysel olarak idman yaptıklarını belirten Özgür, "Hiçbir şey insan sağlığından önemli değil. Bize verilen programa uyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakında şampiyonluk için yeniden sahada olacağımıza inanıyorum. Herkes kendi sağlığına dikkat etsin. Büyük Altay taraftarını da şampiyonluk yarışında yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.