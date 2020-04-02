Koronayı da yeneceğiz

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Anıl Karaer, evde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 31 yaşındaki stoper, hakem hatalarından yakınırken Adana Demir maçında Seleznyov'un yaptığı faulün verilmemesi üzerine kendilerine haksızlıkların yapılmaya başlandığını söyledi. Karaer, "Hakemler Bursa'da gördükleri atmosferi hiçbir yerde görmüyor. Ama biz rakipleri de, Bursaspor'u sevmeyenleri de, hatta koronavirüs'ü de yenip Süper Lig'e çıkacağız. Bu şampiyonluk hayatımın en önemli zaferi olacak" ifadelerini kullandı.

Futbola 9 yaşında Galatasaray altyapısında başladığını ve şu ana kadar 13 takımda forma giydiğini vurgulayan Anıl, "Kariyerim adına en mutlu olduğum, en rahat olduğum, işimi, takımı ve şehri benimsediğim yerdeyim. Burası çok değerli" değerlendirmesini yaptı. Genç futbolcularla kulübün geleceğini kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Karaer, "Takım arkadaşlarımın hepsi iyi, özellikle Sedat ve Diarra'ya bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bursapor'un geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU