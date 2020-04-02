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02 Nisan 2020, Perşembe
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Koronayı da yeneceğiz

Koronayı da yeneceğiz

Bursalı , “Sahada rakibi, hakemleri ve hatta koronavirüsü yenip ’e çıkacağız” diye konuştu.

'un tecrübeli futbolcusu , evde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 31 yaşındaki stoper, hakem hatalarından yakınırken maçında Seleznyov'un yaptığı faulün verilmemesi üzerine kendilerine haksızlıkların yapılmaya başlandığını söyledi. Karaer, "Hakemler Bursa'da gördükleri atmosferi hiçbir yerde görmüyor. Ama biz rakipleri de, Bursaspor'u sevmeyenleri de, hatta koronavirüs'ü de yenip 'e çıkacağız. Bu şampiyonluk hayatımın en önemli zaferi olacak" ifadelerini kullandı.

9 yaşında altyapısında başladığını ve şu ana kadar 13 takımda forma giydiğini vurgulayan Anıl, "Kariyerim adına en mutlu olduğum, en rahat olduğum, işimi, takımı ve şehri benimsediğim yerdeyim. Burası çok değerli" değerlendirmesini yaptı. Genç futbolcularla kulübün geleceğini kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Karaer, "Takım arkadaşlarımın hepsi iyi, özellikle Sedat ve Diarra'ya bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bursapor'un geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU

  1. 2.4.2020
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