Koronayı da yeneceğiz
Bursalı Anıl Karaer, “Sahada rakibi, hakemleri ve hatta koronavirüsü yenip Süper Lig’e çıkacağız” diye konuştu.
Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Anıl Karaer, evde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 31 yaşındaki stoper, hakem hatalarından yakınırken Adana Demir maçında Seleznyov'un yaptığı faulün verilmemesi üzerine kendilerine haksızlıkların yapılmaya başlandığını söyledi. Karaer, "Hakemler Bursa'da gördükleri atmosferi hiçbir yerde görmüyor. Ama biz rakipleri de, Bursaspor'u sevmeyenleri de, hatta koronavirüs'ü de yenip Süper Lig'e çıkacağız. Bu şampiyonluk hayatımın en önemli zaferi olacak" ifadelerini kullandı.
Futbola 9 yaşında Galatasaray altyapısında başladığını ve şu ana kadar 13 takımda forma giydiğini vurgulayan Anıl, "Kariyerim adına en mutlu olduğum, en rahat olduğum, işimi, takımı ve şehri benimsediğim yerdeyim. Burası çok değerli" değerlendirmesini yaptı. Genç futbolcularla kulübün geleceğini kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Karaer, "Takım arkadaşlarımın hepsi iyi, özellikle Sedat ve Diarra'ya bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bursapor'un geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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