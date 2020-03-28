Es-Es’e ‘süper’ takip

Eskişehir'ın genç yıldız adayı Mehmet Özcan'ın Süper Lig ekiplerinin yakın takibinde olduğu belirtildi. Sezon başında adı G.Saray'la anılan 21 yaşındaki orta saha ile Alanya ve Sivas'ın ilgilendiği iddia edildi. Mehmet'in 1 yıl daha kontratı bulunuyor.