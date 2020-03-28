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28 Mart 2020, Cumartesi
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Es-Es’e ‘süper’ takip

Es-Es’e ‘süper’ takip

Eskişehir'ın genç yıldız adayı 'ın ekiplerinin yakın takibinde olduğu belirtildi. Sezon başında adı G.Saray'la anılan 21 yaşındaki orta saha ile Alanya ve 'ın ilgilendiği iddia edildi. Mehmet'in 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Eskişehir'ın genç yıldız adayı 'ın ekiplerinin yakın takibinde olduğu belirtildi. Sezon başında adı G.Saray'la anılan 21 yaşındaki orta saha ile Alanya ve 'ın ilgilendiği iddia edildi. Mehmet'in 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

  1. 28.3.2020
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