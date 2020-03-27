Lig başlayacak gibi çalışıyoruz
Akhisar'ın defans oyuncusu Musa Nizam, evinde veya evine yakın uygun yerlerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Akhisar'ın defans oyuncusu Musa Nizam, evinde veya evine yakın uygun yerlerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Bireysel olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Lig başlayacakmış gibi konsantreyiz. Herkes kesinlikle evinde kalmalı" ifadesini kullandı.
- 27.3.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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