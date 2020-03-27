Lig başlayacak gibi çalışıyoruz

Akhisar'ın defans oyuncusu Musa Nizam, evinde veya evine yakın uygun yerlerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Bireysel olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Lig başlayacakmış gibi konsantreyiz. Herkes kesinlikle evinde kalmalı" ifadesini kullandı.