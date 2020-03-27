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27 Mart 2020, Cuma
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başlayacak gibi çalışıyoruz

Lig başlayacak gibi çalışıyoruz

Akhisar'ın defans oyuncusu , evinde veya evine yakın uygun yerlerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Akhisar'ın defans oyuncusu , evinde veya evine yakın uygun yerlerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Bireysel olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. başlayacakmış gibi konsantreyiz. Herkes kesinlikle evinde kalmalı" ifadesini kullandı.

  1. 27.3.2020
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