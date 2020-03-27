Evde röveşata

Bursaspor'un 17 yaşındaki yeteneği Ali Akman evinin bahçesinden paylaştığı videoyla taraftarlara evde kalma çağrısı yaptı. Havadan gelen topa röveşata yapan yıldız adayı, minyatür kaleyi tutturdu. Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Akman 4 gol, 1 asist yaptı.