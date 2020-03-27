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27 Mart 2020, Cuma
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Evde röveşata

Evde röveşata

'un 17 yaşındaki yeteneği evinin bahçesinden paylaştığı videoyla taraftarlara evde kalma çağrısı yaptı.

'un 17 yaşındaki yeteneği evinin bahçesinden paylaştığı videoyla taraftarlara evde kalma çağrısı yaptı. Havadan gelen topa röveşata yapan yıldız adayı, minyatür kaleyi tutturdu. Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Akman 4 gol, 1 asist yaptı.

  1. 27.3.2020
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