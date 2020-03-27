Altınordulu futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolcular yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlıklarını evlerinde sürdürüyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da bu süreçte herkesin evde kalması gerektiğini dile getirdi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, lige ara verilmesine rağmen futbolcuların antrenmanlarına evde devam ettiği belirtildi. Teknik ekibin tüm çalışmaları görüntülü takip edip, kayıt altına aldığı bildirildi.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, herkesin bu süreçte evde kalması gerektiğini belirterek, "Her şeyin en kısa sürede normale dönmesini istiyorsak alacağımız en iyi önlem evde kal çağrısına uymak." ifadelerini kullandı.
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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