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27 Mart 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Altınordulu futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor

Altınordulu futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor

Altınordulu futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor

1. Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolcular yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlıklarını evlerinde sürdürüyor. da bu süreçte herkesin evde kalması gerektiğini dile getirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, lige ara verilmesine rağmen futbolcuların antrenmanlarına evde devam ettiği belirtildi. Teknik ekibin tüm çalışmaları görüntülü takip edip, kayıt altına aldığı bildirildi.

, herkesin bu süreçte evde kalması gerektiğini belirterek, "Her şeyin en kısa sürede normale dönmesini istiyorsak alacağımız en iyi önlem evde kal çağrısına uymak." ifadelerini kullandı.

  1. 27.03.2020
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