Hedef Menemen’le Süper Lig

Menemenspor'un 2014'te Beşiktaş altyapısından kadrosuna kattığı Tayfun Aydoğan, bu sezon yeniden doğdu. Geçen yıllarda kulübeye mahkum olan 23 yaşındaki orta saha, bu sezon 21'i ilk 11'de olmak üzere 25 lig maçında forma giyip 3 gol attı. Tayfun, "Menemen'de ilk kez 1. Lig'de oynadım. Hedefim Menemen formasıyla Süper Lig'de yer almak" dedi.