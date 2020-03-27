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27 Mart 2020, Cuma
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Hedef Menemen’le Süper Lig

Menemenspor'un 2014'te altyapısından kadrosuna kattığı , bu sezon yeniden doğdu.

Menemenspor'un 2014'te altyapısından kadrosuna kattığı , bu sezon yeniden doğdu. Geçen yıllarda kulübeye mahkum olan 23 yaşındaki orta saha, bu sezon 21'i ilk 11'de olmak üzere 25 lig maçında forma giyip 3 gol attı. Tayfun, "Menemen'de ilk kez 1. Lig'de oynadım. Hedefim Menemen formasıyla 'de yer almak" dedi.

  1. 27.3.2020
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