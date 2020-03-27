Menemenspor'un 2014'te Beşiktaş altyapısından kadrosuna kattığı Tayfun Aydoğan, bu sezon yeniden doğdu.
Menemenspor'un 2014'te Beşiktaş altyapısından kadrosuna kattığı Tayfun Aydoğan, bu sezon yeniden doğdu. Geçen yıllarda kulübeye mahkum olan 23 yaşındaki orta saha, bu sezon 21'i ilk 11'de olmak üzere 25 lig maçında forma giyip 3 gol attı. Tayfun, "Menemen'de ilk kez 1. Lig'de oynadım. Hedefim Menemen formasıyla Süper Lig'de yer almak" dedi.
- 27.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hedef Menemen’le Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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