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27 Mart 2020, Cuma
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Rekor istiyoruz

Rekor istiyoruz

 Başkanı , sezonu rekorla şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.

Başkanı , sezonu rekorla şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi. Yıldırım, "17'de 17 istiyoruz. Bir maç da ilk yarının son galibiyetini de katarsak 18 maç üst üste kazanmış olacağız. Bu da rekoru olacak. Altınordu'nun 81 puanlık rekorunu da kıracağız. Şu anda 73 puandayız. Hepsini kazanırsak 91 olacak" değerlendirmesini yaptı.

  1. 27.3.2020
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