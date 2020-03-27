Rekor istiyoruz

Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım, sezonu rekorla şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi. Yıldırım, "17'de 17 istiyoruz. Bir maç da ilk yarının son galibiyetini de katarsak 18 maç üst üste kazanmış olacağız. Bu da Türkiye rekoru olacak. Altınordu'nun 81 puanlık rekorunu da kıracağız. Şu anda 73 puandayız. Hepsini kazanırsak 91 olacak" değerlendirmesini yaptı.