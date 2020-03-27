Rekor istiyoruz
Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım, sezonu rekorla şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.
Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım, sezonu rekorla şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi. Yıldırım, "17'de 17 istiyoruz. Bir maç da ilk yarının son galibiyetini de katarsak 18 maç üst üste kazanmış olacağız. Bu da Türkiye rekoru olacak. Altınordu'nun 81 puanlık rekorunu da kıracağız. Şu anda 73 puandayız. Hepsini kazanırsak 91 olacak" değerlendirmesini yaptı.
- 27.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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