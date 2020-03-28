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28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altıparmak bekliyor

Altıparmak bekliyor

Altıparmak bekliyor

Lider 'ın teknik direktörü , sezonun geri kalanıyla ilgili kararı beklediğini belirtti.

Liglerin kısa sürede başlayacak gibi olmadığını kaydeden tecrübeli hoca, "Virüsten kurtulmak için çabalıyoruz. Oyuncularımıza gereken uyarıları yaptık. Önümüzdeki günlerde yeni kararlar olabilir. Bu şehir hak ettiği 'e çıkacak" sözlerini sarf etti.

  1. 28.3.2020
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