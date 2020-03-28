Altıparmak bekliyor

Liglerin kısa sürede başlayacak gibi olmadığını kaydeden tecrübeli hoca, "Virüsten kurtulmak için çabalıyoruz. Oyuncularımıza gereken uyarıları yaptık. Önümüzdeki günlerde yeni kararlar olabilir. Bu şehir hak ettiği Süper Lig'e çıkacak" sözlerini sarf etti.