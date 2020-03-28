Uysal: Vaktinizi kaliteli geçirin - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Uysal: Vaktinizi kaliteli geçirin

: Vaktinizi kaliteli geçirin

Uysal: Vaktinizi kaliteli geçirin

İstanbulspor'un file bekçisi Alperen , virüs nedeniyle evde geçirilen günlerin kaliteli geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Biraz iyi yönden bakmak gerektiğini belirten , "Bu süreçte kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz. Böyle boş vakitleri daha sonra bulamayacağız. Boşluğu bulmuşken kaliteli vakit geçirelim" diye konuştu.

  1. 28.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uysal: Vaktinizi kaliteli geçirin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN