Uysal: Vaktinizi kaliteli geçirin
İstanbulspor'un file bekçisi Alperen Uysal, virüs nedeniyle evde geçirilen günlerin kaliteli geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Biraz iyi yönden bakmak gerektiğini belirten Uysal, "Bu süreçte kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz. Böyle boş vakitleri daha sonra bulamayacağız. Boşluğu bulmuşken kaliteli vakit geçirelim" diye konuştu.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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