Paixao: Güvendeyiz

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın golcüsü Marco Paixao, koronavirüs salgınında Türkiye'nin en güvenli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Paixao, Türk halkının bu kritik süreci evinde geçirerek en doğru davranışı sergilediğini aktardı. Alınan tedbirlere ilişkin ise şunları kaydetti: "Türkiye'de tedbirler ve halkın duyarlılığı üst seviyede. Çoğu yer kapalı ve devletin aldığı tedbirlere vatandaşlar uymakta. Mecburiyeti olmayanlar sosyal izolasyon konusunda dikkatli davranmakta. Türk medyası yurt dışındaki olumlu ve olumsuz örnekleri doğru şekilde halka yansıtıyor."



ÖNLEMLER TEDİRGİNLİĞİ BİTİRDİ

Evde yaptıkları antrenmanlarla hazır olmaya çalıştıklarını bildiren Paixao, "Tüm takımların sezon başı olduğu gibi bu süreci sezon sonu kampı olarak görmesi ve hazırlıklarını buna göre yapması gerek. Şampiyonluk hedefinde yarışı sürdüren bir kulübün futbolcusu olarak şimdiden sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. Kişisel olarak alınan tedbirler ve kulübümüzün aldığı tedbirler ilk günlerde yaşadığımız tedirginliği kısa sürede yok etti. Antrenmanlarımı evde ve tesislerde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek sürdürüyorum" dedi.