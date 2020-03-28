Paixao: Güvendeyiz
Türk halkının süreci evinde geçirerek en doğru davranışı sergilediğini ifade eden Altay’ın Portekizli yıldızı, Türkiye’nin en güvenli ülkelerden biri olduğunu söyledi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın golcüsü Marco Paixao, koronavirüs salgınında Türkiye'nin en güvenli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Paixao, Türk halkının bu kritik süreci evinde geçirerek en doğru davranışı sergilediğini aktardı. Alınan tedbirlere ilişkin ise şunları kaydetti: "Türkiye'de tedbirler ve halkın duyarlılığı üst seviyede. Çoğu yer kapalı ve devletin aldığı tedbirlere vatandaşlar uymakta. Mecburiyeti olmayanlar sosyal izolasyon konusunda dikkatli davranmakta. Türk medyası yurt dışındaki olumlu ve olumsuz örnekleri doğru şekilde halka yansıtıyor."
ÖNLEMLER TEDİRGİNLİĞİ BİTİRDİ
Evde yaptıkları antrenmanlarla hazır olmaya çalıştıklarını bildiren Paixao, "Tüm takımların sezon başı olduğu gibi bu süreci sezon sonu kampı olarak görmesi ve hazırlıklarını buna göre yapması gerek. Şampiyonluk hedefinde yarışı sürdüren bir kulübün futbolcusu olarak şimdiden sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. Kişisel olarak alınan tedbirler ve kulübümüzün aldığı tedbirler ilk günlerde yaşadığımız tedirginliği kısa sürede yok etti. Antrenmanlarımı evde ve tesislerde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek sürdürüyorum" dedi.
- 28.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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